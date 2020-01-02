باشاغا: حكومة الوفاق لها حق الدفاع عن شرعيتها والمسؤول عن الهجوم على طرابلس لديه خياران

شدد المفوض بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني، فتحي باشاغا، على أن «حكومة الوفاق الوطني لها كامل الحق في الدفاع عن شرعيتها»، وأن «من أوجب واجباتها حماية المدنيين من عدوان غاشم تقوده ثلة من الانقلابيين مدعومة من بعض الجهات الخارجية»، وفق تصريحات نشرتها وزارة الداخلية عبر صفحتها على «فيسبوك» مساء اليوم الخميس.

وقال باشاغا في تصريحه إن «حكومة الوفاق الوطني هي الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً دون منازع»، مشيرا إلى أن «جامعة الدول العربية أقرت بشرعية حكومة الوفاق المنبثقة من الاتفاق السياسي المبرم بالصخيرات» في 17 ديسمبر 2015.

واعتبر المفوض بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق أن بيان الجامعة العربية الذي صدر في ختام اجتماعات مجلسها على مستوى المندوبين قبل يومين «إدانة صريحة للعدوان الغاشم على العاصمة طرابلس»، متقدما بالشكر لـ«كافة الدول الشقيقة التي تصدت لمحاولات البعض لتسخير الجامعة العربية لخدمة مصالح مشبوهة للبعض».

ولفت باشاغا في تصريحه إلى أنه «لا توجد أي دولة في العالم لا تعترف بشرعية حكومة الوفاق الوطني كونها الممثل الرسمي للدولة الليبية، ونحن ندافع عن شرعية سياسية تنبثق من حق مقدس كفلته كافة الشرائع وهو حق الدفاع عن النفس».

كما أكد أن «حكومة الوفاق الوطني لها كامل الحق في الدفاع عن شرعيتها»، موضحا أن توقيع «مذكرات التفاهم مع الجمهورية التركية جاء بالطرق القانونية وبشكل معلن ودون مواربة عكس الذين يستجلبون المرتزقة من جميع الملل بتسهيلات من بعض الدول التي تعترف بحكومة الوفاق في العلن وتدعم العدوان في جنح الظلام».

وقال باشاغا إن «ليبيا دولة الرجال لا يمكن أن تقهرها دول من زجاج ولن نفرط في تضحيات الشهداء طيلة هذه السنوات في سبيل إقامة دولة مدنية ديمقراطية تنبذ التطرف والإرهاب وحكم الفرد والاستبداد».

وتمنى المفوض بوزارة الداخلية «أن تنتهي الحرب ويعم السلام والوفاق بين جميع الليبيين»، داعيا «القيادة العسكرية المسؤولة على الهجوم أن تعلن ساعة صفر صادقة ولو لمرة واحدة وهي ساعة الانسحاب والاستسلام لإرادة الشعب الليبي».

وأعرب باشاغا عن «الفخر تجاه أبطال قوات حكومة الوفاق الوطني من كافة ربوع ليبيا الذين تصدوا لمشروع انقلابي بائس وحاربوا قوات عسكرية متعددة الجنسيات والملل وكانوا كعادتهم في الموعد يحاربون بعقيدة وطنية».

واعتبر المفوض بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني أن «المسؤول عن قرار الهجوم على العاصمة لم يعد لديه إلا واحد من خيارين الاستسلام أو الانتحار».

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