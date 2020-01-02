بعد التدخل التركي في ليبيا.. باشاغا: أمام حفتر خيارين الاستسلام أو الانتحار

أخبار ليبيا24

قال وزير الداخلية المفوض، فتحي باشاغا، إن حكومة الوفاق الوطني هي الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً دون منازع، مشيرًا إلى إقرار جامعة الدول العربية بشرعيتها المنبثقة من الاتفاق السياسي المبرم بالصخيرات.

وأضاف، “إننا نعتبر بيانها إدانة صريحة للعدوان الغاشم على العاصمة طرابلس ونشكر كافة الدول الشقيقة التي تصدت لمحاولات البعض لتسخير الجامعة العربية لخدمة مصالح مشبوهة للبعض”.

وقال، “لا توجد أي دولة في العالم لا تعترف بشرعية حكومة الوفاق الوطني كونها الممثل الرسمي للدولة الليبية ونحن ندافع عن شرعية سياسية تنبثق من حق مقدس كفلته كافة الشرائع وهو حق الدفاع عن النفس”.

وأضاف، “أن حكومة الوفاق الوطني لها كامل الحق في الدفاع عن شرعيتها ومن أوجب واجباتها حماية المدنيين من عدوان غاشم تقوده ثلة من الانقلابين مدعومة من بعض الجهات الخارجية”.

وقال باشاغا، “إن مذكرات التفاهم مع الجمهورية التركية جاء بالطرق القانونية وبشكل معلن ودون مواربة عكس الذين يستجلبون المرتزقة من جميع الملل بتسهيلات من بعض الدول التي تعترف بحكومة الوفاق في العلن وتدعم العدوان في جنح الظلام”.

وأضاف، “أن ليبيا دولة الرجال لا يمكن أن تقهرها دول من زجاج ولن نفرط في تضحيات الشهداء طيلة هذه السنوات في سبيل إقامة دولة مدنية ديمقراطية تنبذ التطرف والإرهاب وحكم الفرد والاستبداد”.

وتابع، “أتمنى أن تنتهي الحرب ويعم السلام والوفاق بين جميع الليبيين وعلى القيادة العسكرية المسؤولة على الهجوم أن تعلن ساعة صفر صادقة ولو لمرة واحدة وهي ساعة الانسحاب والاستسلام لإرادة الشعب الليبي”.

وقال، “أشعر بالفخر تجاه أبطال قوات حكومة الوفاق الوطني من كافة ربوع ليبيا الذين تصدوا لمشروع انقلابي بائس وحاربوا قوات عسكرية متعددة الجنسيات والملل وكانوا كعادتهم في الموعد يحاربون بعقيدة وطنية تخلص ولائها لله وحده ثم الوطن دون سواه، ومن يحارب لأجل صنم سيأتي يوماً ويأكل ذاك الصنم حينما يجوع”.

واختتم، “إن المسؤول على قرار الهجوم على العاصمة لم يعد لديه إلا واحدا من خيارين إما “الاستسلام أو الانتحار”.

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