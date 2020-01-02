أكد وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا أن مذكرات التفاهم الموقعة بين المجلس الرئاسي وتركيا جاءت بالطرق القانونية وبشكل معلن و دون مواربة.

وقال باشاغا بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق أن حكومة الوفاق لها كامل الحق في الدفاع عن شرعيتها وحماية المدنيين مما وصفه العدوان مبينا أنه لا توجد أي دولة في العالم لا تعترف بشرعية حكومة الوفاق الوطني كونها الممثل الرسمي للدولة الليبية ونحن ندافع عن شرعية سياسية تنبثق من حق مقدس كفلته كافة الشرائع وهو حق الدفاع عن النفس .

وأضاف باشاغا “أشعر بالفخر تجاه .. قوات حكومة الوفاق الوطني من كافة ربوع ليبيا” مردفا “المسؤول على قرار الهجوم على العاصمة لم يعد لديه إلا أحد خيارين الاستسلام أو الانتحار”

وتابع باشاغا “أتمنى أن تنتهي الحرب ويعم السلام والوفاق بين جميع الليبيين وعلى القيادة العسكرية المسؤولة على الهجوم أن تعلن ساعة صفر صادقة ولو لمرة واحدة وهي ساعة الانسحاب والاستسلام لإرادة الشعب الليبي”.