

ليبيا



بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

02 January, 2020

أكد بييرو فاسينو، النائب الإيطالي عن الحزب الديمقراطي، أن تصويت البرلمان التركي الذي يأذن للحكومة التركية بالتدخل حتى عسكريًا في الأزمة الليبية لا يمكن إلا أن يثير القلق.

وأضاف فاسينو، وهو نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الإيطالي، في بيان: “إنه قرار يعيد التركيز على دوامة الحرب التي ابتليت بها ليبيا”، وفقا لكالة “نوفا” الإيطالية.

وتابع فاسينو: “من الضروري أن يسرع الاتحاد الأوروبي على الفور بمبادراته الرامية إلى وقف أعمال القتال وفتح مفاوضات حقيقية للتوصل إلى حل سياسي للصراع” مشددا على ضرورة أن تعطي مهمة وزراء الخارجية الأوروبيين، التي اقترحتها الحكومة الإيطالية، إشارة واضحة للتصميم الأوروبي على تعزيز ومتابعة حل سياسي مشترك من أجل إحلال الاستقرار والسلام في ليبيا.