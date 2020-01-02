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الاتفاق على تشكيل خلية أزمة بشأن التدخلات الأجنبية في ليبيا

تم النشر منذُ 16 ساعة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

التقى وزير الخارجية بالحكومة المؤقتة عبدالهادي الحويج رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية بالحكومة المؤقتة أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد بديوان وزارة الخارجية بحث تشكيل خلية أزمة مشتركة بين الوزارة ولجنة الشؤون الخارجية تهتم بالتدخلات الأجنبية في الشأن الليبي وكذلك تقديم مقترحات السياسة الخارجية العامة للدولة وتقديم الدراسات والاستشارات والأبحاث والاستراتيجية حول أهم القضايا الدولية ووضع برامج التنسيق المشترك بين الوزارة ولجنة الشؤون الخارجية ومجلس النواب لمواجهة التحديات التي تواجهها بلادنا.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • الخازوق هي وسيلة إعدام وتعذيب، وهي تمثل إحدى أشنع وسائل الإعدام، حيث يتم اختراق جسد الضحية بعصا طويلة وحادة من ناحية وإخراجها من الناحية الأخرى. يتم إدخال الخازوق من فم الضحية أحيانا، وفي الأعم الأغلب من فتحة الشرج. بعدها يتم تثبيت الخازوق في الأرض ويترك الضحية معلقا حتى الموت. في معظم الأحيان يتم إدخال الخازوق بطريقة تمنع الموت الفوري، ويستخدم الخازوق نفسه كوسيلة لمنع نزف الدم، وبالتالي إطالة معاناة الضحية لأطول فترة ممكنة تصل إلى عدة ساعات، وإذا كان الجلاد ماهراً فإنها تصل إلى يوم كامل.

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