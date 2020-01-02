الاتفاق على تشكيل خلية أزمة بشأن التدخلات الأجنبية في ليبيا

التقى وزير الخارجية بالحكومة المؤقتة عبدالهادي الحويج رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية بالحكومة المؤقتة أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد بديوان وزارة الخارجية بحث تشكيل خلية أزمة مشتركة بين الوزارة ولجنة الشؤون الخارجية تهتم بالتدخلات الأجنبية في الشأن الليبي وكذلك تقديم مقترحات السياسة الخارجية العامة للدولة وتقديم الدراسات والاستشارات والأبحاث والاستراتيجية حول أهم القضايا الدولية ووضع برامج التنسيق المشترك بين الوزارة ولجنة الشؤون الخارجية ومجلس النواب لمواجهة التحديات التي تواجهها بلادنا.