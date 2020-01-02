في أول رد عملي على سعي تركيا لغزو ليبيا.. القوات المسلحة تسقط طائرة تركية مُسيرة في طرابلس

طرابلس-العنوان

في أول رد على تصديق البرلمان التركي على مشروع قرار يسمح بإرسال قوات عسكرية تركية لغزو ليبيا، أسقطت الدفاعات الجوية للقوات المسلحة اليوم الخميس طائرة تركية مُسيرة بعدها دخولها لمجال العمليات العسكرية.

وأعلن للواء المبروك الغزوي آمر مجموعة عمليات المنطقة الغربية، إسقاط طائرة مسيرة من طراز “بيرقدار” تابعة للعدو التركي بعد دخولها مجال العمليات.

وهذه ليست المرة الأولى التي تسقط فيها القوات المسلحة طائرات مسيرة تركية والتي ترسلها تركيا لدعم مليشيات الوفاق التي تعاني من تزايد الخناق عليها من قبل وحدات القوات المسلحة في محاور طرابلس.

وصوت اليوم الخميس البرلمان التي على مشروع قرار يسمح للجيش التركي بغزو ليبيا بحجة دعم مليشيات الوفاق. وأثار هذا التصويت اعتراضًا شعبيًا ورسميًا واسعًا في ليبيا.

وتدعم تركيا من سنوات الجماعات الإرهابية المتطرفة التي تحاربها القوات المسلحة بهدف إعادة الأمن والاستقرار في ليبيا.