علق السياسي الليبي والمسئول السابق بالنظام الجماهيري سعيد رشوان على تصويت البرلكان التركي بارسال قوات الى ليبيا موجها حديثه الى حكومة الوفاق والمليشيات الارهابية بالعاصمة قائلا ” الذين يتشدقون بالدفاع عن الدولة المدينه ماذا تقولون اليوم عن الغزو التركي ؟؟ “

وقال رشوان في تصريح لبوابة افريقيا الاخبارية “اردوغان لديه سجل اسود في حقوق الانسان والدكتاتوريه ،لديه الاف السجناء من المعارضين السياسين والاعلاميين والعسكر يين ، هذا ليس تنفيذ اتفاقيه هذه احتلال واذلال وإهانة للشعب الليبي “.

وواصل رشوان حديثه موجها نداء الى الشعب الليبي قائلا “يجب اعلان الحرب علي تركيا بكل الوسائل ، الامتحان الوطني اليوم عسير لنا جميعاً وخاصة لأهلنا في طرابلس والمنطقه الغربية بشكل خاص ، اليوم ليس وقت للخلافات الداخلية بل يوم للوقوف صفاً واحداً ضد الغطرسه التركيه ، اليوم لايختلف عن نزول ايطاليا علي الشواطئ الليبيه عام 1911 من القرن الماضي ، اليوم الالتاف والوقوف وراء الجيش بكل الوسائل والدعم العسكري واللوجستي والمعنوي واجب وطني ، ان التخلي عن المعركة اليوم هو موقف خيانة لايمكن السكوت عليه “.

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