وقال رشوان في تصريح لبوابة افريقيا الاخبارية “اردوغان لديه سجل اسود في حقوق الانسان والدكتاتوريه ،لديه الاف السجناء من المعارضين السياسين والاعلاميين  والعسكر يين ، هذا ليس تنفيذ اتفاقيه هذه  احتلال  واذلال   وإهانة للشعب الليبي “.
وواصل رشوان حديثه موجها نداء الى الشعب الليبي قائلا “يجب اعلان الحرب علي تركيا بكل الوسائل ، الامتحان الوطني اليوم  عسير لنا جميعاً وخاصة  لأهلنا في طرابلس والمنطقه الغربية بشكل خاص ، اليوم ليس وقت للخلافات الداخلية بل يوم للوقوف صفاً واحداً ضد الغطرسه التركيه ، اليوم لايختلف عن نزول ايطاليا علي  الشواطئ  الليبيه عام 1911 من القرن الماضي ، اليوم الالتاف والوقوف وراء الجيش بكل الوسائل والدعم العسكري واللوجستي والمعنوي واجب وطني  ، ان التخلي عن المعركة اليوم  هو موقف خيانة لايمكن السكوت عليه “.