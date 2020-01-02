

ليبيا



بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

02 January, 2020

أكد عضو مجلس النواب سعيد امغيب أن تركيا أعلنت صراحة الحرب على ليبيا داعيا للاستعداد للتصدي للعدوان التركي.

وقال امغيب في تدوينة له بموقع “فيسبوك” “بموافقة البرلمان التركي على مذكرة التفاهم الموقعة بين حكومة السراج والحكومة التركية، تكون الأخيرة قد أعلنت بكل صراحة الحرب على ليبيا وعلينا الاستعداد للمواجهة والتصدي للاعتداء التركي وستكون البداية تطهير البلاد من حكومة السراج المرتهنة لتنظيم الاخوان المسلمين والمتحالفة مع المليشيات الإرهابية”.

وأضاف امغيب: “الأمر الآن لم يعد يهم الشعب الليبي فقط بل العالم كله معني بهذه الموافقة التي ستهدد الأمن القومي لدول الجوار وكل الدول المطلة على البحر المتوسط” مردفا “البرلمان التركي بموافقته علي مذكرة التفاهم أعطانا الحق في الدفاع عن أنفسنا باستهداف كل تواجد تركي على الأراضي الليبية أو في مياهنا الإقليمية، هذه الموافقة أوضحت لكل الليبيين أن البرلمان التركي يدعم السياسة الاستعمارية للرئيس أردوغان”.

وختم امغيب “الصورة الآن أصبحت واضحة وعلى كل ليبي حر شريف دعم قواتنا المسلحة العربية الليبية والتصدي لكل محاولة لتدنيس أرضنا الطاهرة من قبل الاتراك”.