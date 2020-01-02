البرلمان يعقد جلسة طارئة السبت حول الغزو التركي لليبيا

استنكر مجلس النواب اليوم التدخل التركي السافر في ليبيا، معتبرا إياه غزوا استعماريا للبلاد وانتهاكا صارخا لسيادتها، حسبما أفاد به المتحدث الرسمي للمجلس عبد الله بليحق لقناة ليبيا.

بليحق قال إن هذا الغزو سيواجه بكل قوة في ليبيا من خلال القوات المسلحة التي ستستهدف أي وجود عسكري تركي على الأراضي الليبية.

وفي السياق ذاته وجهت رئاسة مجلس النواب الدعوة إلى كافة الأعضاء لحضور الجلسة الطارئة التي ستعقد يوم السبت القادم بمدينة بنغازي، لمناقشة تداعيات هذا التدخل ومصادقة البرلمان التركي على إرسال قوات غازية إلى ليبيا.

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