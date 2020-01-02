مجلس مشايخ وأعيان ترهونة يدعو الليبيين للتصدي للغزو التركي

ترهونة-العنوان

دعا مجلس مشائخ وحكماء ترهونة في بيان بشأن موافقة البرلمان التركي على غزو ليبيا اليوم الخميس أبناء الشعب الليبي بالتحرك لمواجهة الغزو التركي.

وقال المجلس، “ها قد دقت ساعة العمل والنضال من أجل سيادة الوطن، ونادى منادي الجهاد في سبيل الله والعرض والشرف”.

وأضاف، “إن الإرث الاستعماري التركي الذي عرفه أباؤنا بالقتل والسلب والنهب والتخلف ها هو يعود من جديد، بعد أن استجداه واستقوى به بقاياه من بني جلدته في بلادنا”.

وقال، “يا أبناء القبائل العربية الليبية قفوا صفا واحدا ضد عدوكم التاريخي الذي قتل وأباد الكثير من القبائل العربية، وسبب في تأخرنا مئات السنين، وكان سببا رئيسا في تبادل الأدوار الاستعمارية علينا”. وطالب المجلس الشعب بتفعيل المناطق الأمنية لدعم القوات المسلحة العربية الليبية.

وقال، “إن أهلكم في ترهونة يدعونكم إلى ضرورة استنهاض الهمم والاصطفاف بقوة مع القوات المسلحة العربية الليبية وضرورة تفعيل المربعات الأمنية المحلية التي تساعد بفاعلية على تقدم الجيش نحو عاصمتنا المخطوفة من بقايا الانكشارية. إن الحرب اليوم لم تعد من أجل المال والسلطة إنما هي حرب من أجل الوجود العربي الليبي الحقيقي في ليبيا”.

وأكد المجلس، “إن الحكم الأردوغاني لن يستثني أحدا من الليبيين الحقيقيين سواء كان هنا أو هناك؛ فلا تتأخروا ولا تقفون موقف الحياد”.

واختتم، “اليوم لا مجال لمنطق الحياد، إما أن تكون أو لا تكون، يا أهلنا وقبائلنا الليبية في الشرق والجنوب والغرب من عرب وأمازيغ وطوارق وتبو من أراد أن يكون ليبيًا فهذا يومه وهذا ثمن الانتماء للوطن. حي على الجهاد حي على الجهاد”.