لجنة الدفاع البرلمانية تدعو لتنفيذ هذه الاجراءات العاجلة رداً على القرار التركي

أكدت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب اليوم، تورط حكومة السراج في جلب الاستعمار التركي إلى ليبيا، مطالبة باعتبارها هدفا مشروعا للقوات المسلحة.

رئيس اللجنة طلال الميهوب دعا في مداخلة مع قناتنا الشعب الليبي بالكامل إلى الاصطفاف مع القوات المسلحة لصد الغزو التركي القادم إلى ليبيا، كما دعا جامعة الدول العربية إلى تفعيل معاهدة الدفاع المشترك مع الدول العربية وتحمل مسؤولياتها بهذا الصدد.

الميهوب طالب كذلك بإسقاط عضوية النواب الذين أسهموا في جلب الغزو التركي إلى ليبيا، واصفا إياهم بالمشاركين في خيانة الوطن.

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