الجامعة العربية تدين قرار البرلمان التركي تفويض أردوغان بغزو ليبيا

أدانت الجامعة العربية قرار البرلمان التركي الموافقة على تفويض الرئيس التركي بإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا.

واعتبرت الأمانة العامة للجامعة العربية في بيان لها، أن موافقة البرلمان التركي على تفويض رئيس بلاده بإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا تعد إذكاء للصراع الدائر هناك، وأنها تتجاهل ما تضمنه القرار العربي الصادر عن مجلس الجامعة يوم الحادي والثلاثين من ديسمبر الماضي من التشديد على الرفض، وضرورة منع التدخلات الخارجية التي قد تسهل انتقال العناصر الإرهابية والقوات المقاتلة إلى ليبيا، بما يسهم في استمرار حالة عدم الاستقرار فيها ويهدد أمن دول الجوار الليبي.

كما أكد البيان على دعم العملية السياسية من خلال التنفيذ الكامل لاتفاق الصخيرات.

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