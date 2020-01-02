قبيلة أولاد سليمان تعلن وقوفها مع القوات المسلحة لصد الغزو التركي

سبها-العنوان

أكدت قبيلة أولاد سليمان اليوم الخميس على وقوفها مع القوات المسلحة في القضاء على الإرهاب وإفشال المؤامرات الخارجية من أجل وحدة ليبيا واستقرارها.

وأعلنت القبيل في بيان رفضها واستنكارها للاتفاق المبرم بين حكومة الوفاق وتركيا، مؤكدة أنها تمهيد لاحتلال تركيا لليبيا.

وشددت القبيلة في بيان لها على رفضها لأي تدخل أجنبي للنيل من سيادة وأمن ليبيا، وذلك في إشارة على سعي تركيا لغزو البلاد عسكريًا.

وقالت القبيلة، “إننا لا ننسى ما تعرضت له ليبيا عامة وقبيلة أولاد سليمان خاصة من قتل وتنكيل وتهجير على يد الاحتلال التركي العثماني البغيض وبسبب وقوف الرجال الأبطال المجاهدين من قبيلة أولاد سليمان ضد الاحتلال التركي لليبيا”، مشيرة إلى أن العثمانيين قتلوا المجاهد عبدالجليل سيف النصر وقطعوا رأسه والتمثيل بجثمانه، بعد مقاومته لهم.