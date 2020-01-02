بركان الغضب: قوات الوفاق أحكمت السيطرة على هذه المناطق

أعلنت عملية بركان الغضب أن القوات التابعة لحكومة الوفاق أحكمت السيطرة على مدرسة الفروسية و رئاسة الأركان بالعاصمة طرابلس.

وأوضحت عملية بركان الغضب عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن قوات الوفاق أحكمت اليوم الخميس السيطرة على مدرسة الفروسية ورئاسة الأركان بعد أن طاردت قوات الجيش.

وأشارت عملية بركان الغضب إلى أن قوات الوفاق تقدمت إلى محيط منطقة الجعافرة في العربان وألقت القبض على ثلاثة عناصر تابعة للجيش.

كما أعلنت عملية بركان الغضب وفاة سيدة جراء سقوط قذيفة عشوائية بمنطقة الفرناج بالعاصمة طرابلس.

وبينت أن تقارير أولية تفيد بسقوط ثلاثة قذائف عشوائية في منطقة بن عاشور متهمة قوات الجيش بالتورط في الهجوم.

وطالبت غرفة العمليات المشتركة من المواطنين عدم التجمع بالأماكن التي تعرضت للقصف حفاضا على سلامتهم من تكرار القصف لنفس المواقع أو احتمال وجود قذائف لم تنفجر