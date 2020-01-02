إيشلار: برلمان تركيا لن يتردد في حفظ حقوق شعبه

المبعوث التركي إلى ليبيا أمر الله إيشلار تعليقا على موافقة البرلمان التركي على إرسال قوات إلى ليبيا: أثبت البرلمان التركي لن يتراجع قيد أنملة في الدفاع عن حقوق ومصالح الشعب التركي
تعليقات
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هل اتاك حديث الترك؟!
يا اتراك يا اتراك
جيتو مع حكومة الهفاك
تو تشوفو كيف يصير
مع الليبي في الساحة جاك
شنو اللي بيديره فيك
تعرف وين اترجم fuck
منقول من صاحبه
ههههههههه
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اشلار واكار واى حمار عندما تعود جثث الاتراك بالمئات فى توابيت ستعرفون حقوقكم
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امريكا القوة العظمى دخلت افغانستان منذ 18 سنة ولا تستطيع الخروج منها لتعلن هزيمتها واسرائيل خرجت من غزة والجنوب اللبنانى تحت ضربات المقاومة هناك واردوغان حفر قبره بيده واصبح ساقط لا محالة وجيش الدعارة التركى منذ اربعين سنة فشل فى دخول معاقل حزب العمال الكردستانى فى جبال قنديل على الحدود العراقية !!!
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ستسقط تركيا في ليبيا
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