إيشلار: برلمان تركيا لن يتردد في حفظ حقوق شعبه

المبعوث التركي إلى ليبيا أمر الله إيشلار تعليقا على موافقة البرلمان التركي على إرسال قوات إلى ليبيا: أثبت البرلمان التركي لن يتراجع قيد أنملة في الدفاع عن حقوق ومصالح الشعب التركي