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تلاحم شعبي مع القوات المسلحة.. القائد العام يستقبل وفدا من مشايخ قبائل الأصابعة

تم النشر منذُ 18 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

بنغازي-العنوان

استقبل القائد العام للقوات المسلحة، المُشير خليفة حفتر في مقر القيادة العامة بالرجمة، اليوم الخميس، وفدا من مشايخ وأعيان قبائل الأصابعة.

وجدد الوفد دعمهم للقيادة العامة، وباركوا العمليات العسكرية لتحرير العاصمة من الجماعات الإرهابية المدعومة من تركيا.

وأكد الوفد، على دور القوات المسلحة في رد ودحر الغزو التركي واستعادة سيادة وهيبة الدولة ضد الغُزاة.

وأشاد القائد العام، بالدور البارز لقبائل الأصابعة وكافة قبائل ليبيا في دعمها للعمليات العسكرية ضد الإرهابيين والظلاميين والغزاة، داعيًا كافة مكونات المجتمع الليبي للتلاحم تحقيقاً لوحدة الوطن ودفاعاً عن سيادته.

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صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

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