خلال استقبال مشائخ الاصابعة.. المشير حفتر: على كافة مكونات المجتمع التلاحم للدفاع عن السيادة

ليبيا – استقبل القائد العام للقوات المسلحة المُشير خليفة حفتر بمقر القيادة العامة بالرجمة مشائخ وأعيان قبائل الأصابعة.

قبائل الاصابعة جدّدوا بحسب مكتب اعلام القيادة العامة دعمهم للقوات المسلحة العربية الليبية ، وباركوا العمليات العسكرية لتحرير العاصمة من الجماعات الإرهابية المدعومة من تركيا ، مؤكدين على دور القوات المُسلحة في رد ودحر الغزو التركي وإستعادة سيادة وهيبة الدولة ضد الغُزاة .

ومن جانبه أشاد القائد العام بالدور البارز لقبائل الأصابعة وكافة قبائل ليبيا في دعمها للعمليات العسكرية ضد الإرهابيين والظلاميين والغزاة ، داعياً كافة مكونات المجتمع الليبي للتلاحم تحقيقاً لوحدة الوطن ودفاعاً عن سيادته .

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