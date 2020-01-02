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خلال استقبال مشائخ الاصابعة.. المشير حفتر: على كافة مكونات المجتمع التلاحم للدفاع عن السيادة

تم النشر منذُ 17 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – استقبل القائد العام للقوات المسلحة المُشير خليفة حفتر بمقر القيادة العامة بالرجمة مشائخ وأعيان قبائل الأصابعة.

قبائل الاصابعة جدّدوا بحسب مكتب اعلام القيادة العامة دعمهم للقوات المسلحة العربية الليبية ، وباركوا العمليات العسكرية لتحرير العاصمة من الجماعات الإرهابية المدعومة من تركيا ، مؤكدين على دور القوات المُسلحة في رد ودحر الغزو التركي وإستعادة سيادة وهيبة الدولة ضد الغُزاة .

ومن جانبه أشاد القائد العام بالدور البارز لقبائل الأصابعة وكافة قبائل ليبيا في دعمها للعمليات العسكرية ضد الإرهابيين والظلاميين والغزاة ، داعياً كافة مكونات المجتمع الليبي للتلاحم تحقيقاً لوحدة الوطن ودفاعاً عن سيادته .

 

 

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عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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