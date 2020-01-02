قبيلة الجوازي: جاهزون للدفاع عن الأرض ضد غزو التركي

بنغازي-العنوان

استمرارًا للرفض الشعبي الليبي لإعلان تركيا عن نيتها لغزو ليبيا عسكريًا، أعلنت قبيلة الجوازي، اليوم الخميس، بأنها جاهزة للدفاع عن الأرض والعرض ضد الغزو التركي لليبيا.

وقالت مجلس شباب قبيلة الجوازي، في بيان، “إن قبيلة الجوازي وهي تترقب ما يجري على الأحداث في الساحة الدولية بخصوص الملف الليبي وما قام به برلمان الدولة الاستعمارية التركية بالتصويت على التدخل العسكري في ليبيا؛ فإن قبيلة الجوازي تعلن بكل ثبات وقوة بأنها جاهزة لتشكيل لواء الكرامة الذي يدافع عن الأرض والعرض ليذيق الغزاة والخونة كأس الذل والهوان”.

وأضاف، “إننا رهن أمر القيادة العامة بكل إمكانيتنا من عتاد ورجال لتنفيذ كل ما هو مطلوب منّا كما كان أجدادنا من قبل حماةً لهذا الوطن فإننا على دربهم سائرون وللثأر لدمائهم الزكية طالبون ولن يجد الغزاة منّا إلا الموت الذي سنلاحقهم به من كل شبرِ من هذه الأرض الطاهرة”.

وجاء هذا البيان استمرار للبيانات الصادرة عن مجلس القبائل الليبية الرافضة للغزو التركي لليبيا، وذلك بعد تصديق البرلمان التركي مذكرة مقدّمة من أردوغان تسمح بإرسال جنود أتراك لغزو ليبيا ودعما لمليشيات الوفاق الموالية لتركيا في طرابلس.