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بعد قرار برلمان تركيا بغزو ليبيا.. الغرياني: التحالف مع تركيا جائز شرعاً

تم النشر منذُ 14 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – قال المفتي المعزول من قبل البرلمان الصادق الغرياني أن ما وصفه بـ”التحالف مع تركيا للدفاع عن العاصمة” مشروع بالشرع على حد زعمه.

الغرياني أرجع فتواه الذي نشرتها قناة التناصح التابعة له إلى كون تركيا دولة مسلمة، وأن الله يأمر بموالاة المؤمنين حسب قوله .

واختتم المفتي المعزول حديثه بأن القانون كذلك يجيز التحالف مع تركيا لأن من طلب هذا التدخل جهة وصفها بـ”حكومة معترف بها دوليا”، مضيفاً بأن هذا التحالف يأتي أيضاً لصد ما وصفه بـ”عدوان يستهدف البيوت والمدارس ويدمر المدن” (تقدم القوات المسلحة إلى العاصمة).

يشار إلى أن تصريحات الغرياني جاءت بعد أن اقر البرلمان التركي قانون يجيز للجيش التركي غزو ليبيا بعد تلقيه طلب من حكومة الوفاق.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • Avatar يقول استعدوا لفرح ليبيا وزفتكم ايها الخوان للسجون الذى بات قريبا جدا والمتغطى باردوغان عريان:

    شيخ المتنطعين الغريانى يعمل لحساب قطر وكيلة بنى صهيون يعيش وسط بيوت الدعارة فى اسطنبول وتركيا دولة علمانية نجسة بينما ليبيا ارض طاهرة شعبا وجيشا ومعها خيرة بلاد المسلمين ارض الانبياء ارض الحرمين والازهر الشريف والنصر دائما للجيش الوطنى على خوارج العصر كلاب النار

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