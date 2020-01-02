مصر تبلغ الولايات المتحدة إدانتها لقرار البرلمان التركي

أعربت مصر للإدارة الأمريكية، اليوم الخميس، عن إدانتها لقرار البرلمان التركي بتمرير المذكرة المقدمة من الرئيس التركي بتفويضه لإرسال قوات تركية إلى ليبيا

حيث أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري، اتصالاً هاتفياً بـ “روبرت أوبراين” مستشار الأمن القومي الأمريكي، اليوم الخميس، للتباحُث حول مستجدات الأوضاع الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات على الساحة الليبية.

وبحسب بيان لوزارة الخارجية المصرية، نُشر من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل “فيس بوك”، صرح الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية المستشار احمد حافظ، ، بأن الوزيريّن تبادلا الرؤى حول مستجدات الأوضاع الإقليمية.

واستعرض وزير الخارجية المصري سامح شكري، الموقف المصري إزاء التطورات المتسارعة على الساحة الليبية، معرباً عن إدانة مصر لقرار البرلمان التركي بتمرير المذكرة المقدمة من الرئيس التركي بتفويضه لإرسال قوات تركية إلى ليبيا، وما يمثله ذلك من تصعيد خطير يهدد الأمن والسلم ويزيد من تعقُد الأوضاع في ليبيا.

وشدد الجانبان، خلال الاتصال، على أهمية مواصلة التشاور والتنسيق الوثيق بين مصر والولايات المتحدة خلال الفترة المقبلة حول كافة القضايا محل الاهتمام المشترك، بما في ذلك قضية محاربة والقضاء على الإرهاب.