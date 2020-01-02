اتصالات بين مصر والسعودية والإمارات واليونان وقبرص للتباحث حول التطورات في ليبيا

أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري، مساء اليوم الخميس، عدداً من الاتصالات الهاتفية مع نظرائه وزراء خارجية المملكة العربية السعودية، واليونان وقبرص، بالإضافة إلى وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية، وذلك للتباحث حول هذا التصعيد الخطير من قبل تركيا، في أعقاب قرار البرلمان التركي بتمرير المذكرة المقدمة من الرئيس رجب أردوغان، بتفويضه لإرسال قوات إلى ليبيا.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، المستشار أحمد حافظ، إن تلك الاتصالات قد شهدت توافقاً في الآراء حول خطورة هذا التطور على الأمن القومي العربي والأمن الإقليمي وأمن البحر المتوسط وعلى استقرار المنطقة بأسرها، بحسب منشور عبر الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية المصرية، على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”