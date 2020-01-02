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مجلس الدولة يرحب بقرار البرلمان التركي بشأن غزو ليبيا

تم النشر منذُ 14 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – رحب مجلس الدولة الاستشاري اليوم الخميس في بيان له بموافقة البرلمان التركي على غزو ليبيا والتي تسمح للرئاسة التركية بإرسال قوات عسكرية بناء على طلب حكومة الوفاق .

مجلس الدولة الذي يرأسه خالد المشري القيادي بحزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين أضاف في بيانه الذي اطلعت عليه المرصد بأن قدوم القوات التركية يأتي لمواجهة ما وصفه بـ” العدوان الخارجي الداعم للانقلاب على السلطة الشرعية” بدول ومرتزقة وقتل أبناء الشعب الليبي في سبيل السيطرة على الحكم على حد زعمه.

وبرر المجلس الاستشاري الغزو التركي في بيانه بأن من وصفه بـ” مجرم الحرب حفتر والدول الداعمة له ” قد أجبرتهم إلى الاستعانة بشكل وصفه بـ”الشرعي” بمن وصفهم بـ” بالأصدقاء الأتراك” للدفاع عن الشعب وحماية المدنيين على حد زعمهم.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليقات

  • Avatar يقول استعدوا لفرح ليبيا وزفتكم ايها الخوان للسجون الذى بات قريبا جدا والمتغطى باردوغان عريان:

    كل من دعمهم اردوغان من الخوان تم سحقهم وبعد هزيمته المؤكدة فى ليبيا على يد خير اجناد الارض فستدفنوا فى قبور جماعية بعد ان لفظكم الشعب الليبى

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  • كل من يرحب بالغزو للتركي. هم لقطاء و فروخ حرام و جبناء. ان مقولة مرحب بالجنه ستتحقق الان لان كل من يدافع عن شرفه و وطنه و ماله و عرضه فهو شهيد باذن الله. ليبيا ستكون مقبرة للعثمانيين الانذال المثليين. و باش اغا و السراج و سياله و المشري بكل تاكيد مثليين و لواطيين

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