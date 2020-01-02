اليونان تتحرك أوروبيا ردا على تركيا

أجرى وزير الشؤون الخارجية اليوناني ، نيكوس ديندياس ، محادثة هاتفية مع الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيف بوريل، اليوم الخميس لبحث آخر التطورات في ليبيا.

وتطرق الاتصال الهاتفي بحسب الخارجية اليونانية بالإضافة إلى ذلك إلى تفاصيل توقيع اتفاقية خط أنابيب الشرق الأوسط.

وكان وزير الداخلية اليوناني تاكيس ثيودوريكاكوس قد أكد في وقت سابق أن حكومة بلاده قادرة على التعامل بشكل موحّد مع أي موقف عاجل وبصورة حاسمة، في تعليق عن موقفهم من الاتفاقية الموقعة بين حكومة الوفاق وتركيا، مشددا أنه “في الوقت الذي تتعرض فيه اليونان للتهديد، أقل ما يمكن لأبناء البلد فعله هو إظهار تماسكهم ووحدتهم للعالم”.

يُشار إلى أن اليونان قد أعلنت طرد السفير الليبي، محمد يونس المنفي، رداً على المذكرتين اللتين وقعتهما حكومة الوفاق مع تركيا.

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