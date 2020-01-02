اخبار ليبيا الان

لإرسالها قوات تركية إلى ليبيا..سيالة يشكر وزير الخارجية التركي

تم النشر منذُ 52 دقيقة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا24
قدم وزير الخارجية في حكومة الوفاق محمد سيالة، الشكر لنظيره التركي مولود تشاووش أوغلو، عقب مصادقة البرلمان التركي على مذكرة إرسال قوات إلى ليبيا.

وذكرت وكالة الأناضول التركية أن سيالة شكر أوغلو في اتصال هاتفي أجراه الوزيران ، على دعم تركيا لحكومة الوفاق .

وكان البرلمان التركي صادق مساء الخميس على مذكرة رئاسية تفوّض الحكومة بإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، بموافقة 325 نائبًا ورفض 184.

وعرضت الرئاسة التركية الإثنين الماضي على رئاسة البرلمان، مذكرة تفويض بشأن إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، حملت توقيع الرئيس رجب طيب أردوغان.

ومدة التفويض ستكون لعام واحد قابلة للتمديد، وفقًا للمادة 92 من الدستور التركي المتعلقة بإرسال قوات عسكرية إلى دول أجنبية.

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اخبار ليبيا الان

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تم النشر منذُ 4 دقائق
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

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تعليق

  • Avatar يقول استعدوا لفرح ليبيا وزفتكم ايها الخوان للسجون الذى بات قريبا جدا والمتغطى باردوغان عريان:

    كل من دعمهم اردوغان تم دعكهم فى كل مكان وكل ما يعنيه عقد صفقة غاز فى شرق المتوسط ومستعد وقتها يعبيكم فى شيكارة ويسلمكم للمشنقة فاردوغان مثل تاجر المخدرات يبيع اوهام تقضى فى النهاية على من يتعاطى سمومه وكل ما فعله اردوغان من قبل جاء بنتائج سلبية ففى شمال سوريا استولى الامريكان على النفط والروس على القواعد العسكرية الامريكية هناك وفى قضية خاششقى عقد ترامب صفقة مع السعودية ونال اردوغان صفعة من السعودية واليوم فى ليبيا يتم جره اليها ليلقى مصير صدام عندما غزا الكويت فخسر العراق

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