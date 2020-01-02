البرلمان العربي يرفض تدخل تركيا عسكريا في ليبيا

شدد البرلمان العربي على رفضه التام للتدخل التركي العسكري في ليبيا، محذرا من تبعات قرار إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا الذي وافق عليه البرلمان التركي في جلسة طارئة اليوم الخميس.

واعتبر البرلمان هذا القرار انتهاكا صارخا لقرارات مجلس الأمن الدولي، مطالبا المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عاجلة لوقف هذا التصعيد الذي يهدد أمن واستقرار المنطقة بأسرها.

وأشار البرلمان العربي في بيان له إلى أن التدخل التركي العسكري في ليبيا سيفاقم الصراع المشتعل في ليبيا، داعياً المجتمع الدولي للعمل على إلزام أنقرة بقرارات المجتمع الدولي.

وطالب البرلمان المجتمع الدولي لمنع نقل مقاتلين أجانب إلى ليبيا بموجب الاتفاقية المبرمة بين تركيا وحكومة الوفاق، محذرا في ذات السياق من المخاطر التي ستجلبها هذه الخطوة لليبيا ودول الجوار.