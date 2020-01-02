رئيس البرلمان العربي يرفض التدخل العسكري التركي في ليبيا

أخبار ليبيا 24 – سياسة

عبر رئيس البرلمان العربي مشعل بن فهم السلمي، عن رفضه الكامل لقرار البرلمان التركي الذي يقضي بإرسال قوات عسكرية إلى دولة ليبيا، معتبرا هذا القرار انتهاكاً صارخاً لقرارات مجلس الأمن الدولي التي نصت على حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا.

وأكد السلمي في بيان لها اليوم الخميس، إدانته بأشد العبارات للتدخل العسكري التركي في ليبيا، مشيرا إلى أن هذا التدخل يُعمق الصراع بين الأطراف الليبية، ويُعد تهديداً مباشراً للأمن القومي العربي، ويُعرض أمن واستقرار المنطقة والأمن والسلم الدوليين للمخاطر.

وحَّمل السلمي، الجمهورية التركية المسؤولية الكاملة للتبعات الخطيرة لهذا التدخل العسكري في ليبيا، مُطالباً المجتمع الدولي بالتحرك الفوري والعاجل لإلزام تركيا بقرارات مجلس الأمن الدولي وإيقاف تدخلها العسكري في دولة البلاد.

وطالب رئيس البرلمان العربي، المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عاجلة لمنع تسهيل نقل المقاتلين الأجانب إلى ليبيا، محذرا من خطورة هذا الأمر الذي يهدد أمن واستقرار ليبيا ودول الجوار، وفق نص البيان.

وقال مشعل بن فهم السلمي، إن حل الأزمة الليبية لن يتحقق بالتدخل العسكري الخارجي دعماً لطرف على حساب طرف آخر، بل بحوار سياسي شامل بين كافة أبناء الشعب الليبي.

ودعا السلمي، جميع الأطراف الليبية الفاعلة إلى تحمل المسؤولية الوطنية وتغليب مصلحة ليبيا وشعبها الشقيق فوق أي اعتبار ورفض التدخل الخارجي في شؤونها الداخلية، مجددا دعمه ووقوفه الكامل مع دولة ليبيا وسيادتها واستقلالها ووحدتها وسلامة مواطنيها.

وكان البرلمان التركي، قد وافق اليوم الخميس، على مذكرة التفويض الرئاسية لإرسال قوات عسكرية تركية إلى ليبيا، لدعم حكومة الوفاق الوطني لمواجهة قوات الجيش الوطني الليبي.

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