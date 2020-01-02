باشاغا: لدى حفتر خياران..الاستسلام أو الانتحار

قال وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق، إن “الوفاق” هي الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً دون منازع، مضيفا: “لا توجد أي دولة في العالم لا تعترف بشرعية حكومة الوفاق كونها الممثل الرسمي للدولة الليبية”

باشاغا، وفي تصريحات لـ “المكتب الإعلامي لوزير الداخلية” عبر صفحته الرسمية على موقع”فيس بوك”، تابع: ‘نعتبر بيان جامعة الدول العربية إدانة صريحة للعدوان الغاشم على العاصمة طرابلس و نشكر كافة الدول الشقيقة التي تصدت لمحاولات البعض لتسخير الجامعة العربية لخدمة مصالح مشبوهة للبعض، مضيفا أن جامعة الدول العربية أقرت بشرعية حكومة الوفاق المنبثقة من الاتفاق السياسي المبرم بالصخيرات.

وأكد أن مذكرات التفاهم مع الجمهورية التركية جاء بالطرق القانونية و بشكل معلن و دون مواربة، وأن حكومة الوفاق لها كامل الحق في الدفاع عن شرعيتها وعن المدنيين من العدوان.

وأردف: “أتمنى أن تنتهي الحرب و يعم السلام و الوفاق بين جميع الليبيين و على القيادة العسكرية المسؤولة على الهجوم أن تعلن ساعة صفر صادقة و لو لمرة واحدة و هي ساعة الإنسحاب و الإستسلام لإرادة الشعب الليبي”

واستطرد باشاغا: “المسؤل عن قرار الهجوم على العاصمة لم يعد لديه إلا واحد من خيارين، الاستسلام أو الانتحار”