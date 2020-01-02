واصفا القائد العام بـ”مجرم الحرب”..الأعلى للدولة يرحب بإرسال قوات تركية إلى ليبيا

أخبار ليبيا24

رحب المجلس الأعلى للدولة بموافقة البرلمان التركي على مذكرة تفويض تسمح للرئاسة التركية بإرسال قوات عسكرية بناء على طلب حكومة الوفاق الوطني.

وأوضح المجلس في بيان له أن القوات التركية ستواجه “العدوان الخارجي” الداعم للانقلاب على السلطة الشرعية بدول ومرتزقة وقتل أبناء الشعب الليبي في سبيل السيطرة على الحكم، بحسب البيان.

ووصف المجلس الأعلى للدولة القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر بـ”مجرم الحرب” متهمة إياه بأنه هو من أوصل ليبيا إلى هذا الوضع مما اضطرهم إلى الاستعانة بشكل شرعي بـ”الأصدقاء” الأتراك للدفاع عن الشعب وحماية المدنيين.

وكان البرلمان التركي وافق الخميس على طلب الرئاسة التركية بإرسال قوات تركية إلى ليبيا ضمن الاتفاقية التي وقعها رئيس حكومة الوفاق فايز السراج والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

يشار إلى أن موافقة البرلمان التركي على إرسال قوات تركية إلى ليبيا تلبية لطلب حكومة الوفاق لقي اعتراضًا واسعًا محليا ودوليًا حيث اعتبره الكثير أنه سيزيد من تعقيد الوضع في ليبيا.

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