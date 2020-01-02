أعيان ترهونة: الليبيون يواجهون اليوم حرب وجود

أصدر مجلس أعيان ومشايخ ترهونة اليوم الخميس بيانا حول التدخل العسكري التركي في ليبيا يطالب من خلاله إلى ضرورة استنهاض الهمم والاصطفاف بقوة مع القوات المسلحة وضرورة تفعيل المربعات الأمنية المحلية التي تساعد بفاعلية على تقدم الجيش نحو العاصمة “المخطوفة من بقايا الانكشارية” حسب وصف البيان.

وأشار البيان إلى أن الحرب اليوم لم تعد من أجل المال والسلطة بل حرب من أجل الوجود، مذكرا بالإرث الاستعماري التركي الذي عرفه الأباء بالقتل والسلب والنهب والتخلف ومحذرا من عودته من جديد، بعد أن “استجداه و استقوى به بقاياه من بني جلدته في بلادنا” حسبما ورد في البيان مشددا أنه كان سببا في تأخرنا مئات السنين، كما تسبب في تبادل الأدوار الاستعمارية علينا حسب البيان.

وقال البيان أن “الحكم الاردوغاني” لن يستثني أحدا من الليبيين الحقيقيين مؤكدا بألا وجود للحياد بعد تكشف الأطماع التركية في ليبيا.

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