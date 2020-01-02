البرلمان العربي بطالب المجتمع الدولي بالتحرك لإيقاف الغزو التركي في ليبيا

أكد البرلمان العربي رفضه التام لموافقة البرلمان التركي على إرسال قوات عسكرية لغزو ليبيا، واصفا إياه بأنه “انتهاكا صارخا لقرارات مجلس الأمن الدولي التي نصت على حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا”

وخلال بيان صادر عن البرلمان العربي، الخميس، أدان رئيس البرلمان العربي مشعل بن فهم السلمي، الغزو العسكري التركي لليبيا، مؤكداً أنه يعمق الوضع في ليبيا، ويهدد الأمن القومي العربي، ويعرض أمن واستقرار المنطقة والأمن والسلم الدوليين للمخاطر.

وحمّل السلمي، تركيا، المسؤولية الكاملة للتبعات الخطيرة لهذا الغزو العسكري في ليبيا، مطالبا المجتمع الدولي بالتحرك الفوري والعاجل لإلزام تركيا بقرارات مجلس الأمن الدولي وإيقاف غزوها العسكري في ليبيا، وفقاً البيان.

كما طالب رئيس البرلمان العربي المجتمع الدولي، باتخاذ خطوات عاجلة لمنع تسهيل نقل المقاتلين الأجانب إلى ليبيا، محذرا إلى خطورة هذا الأمر الذي يهدد أمن واستقرار ليبيا ودول الجوار الليبي، بحسب البيان.