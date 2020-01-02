الجراري: تركيا تريد تعيين بريمر في طرابلس على غرار العراق.. فيديو

قال رئيس الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة إبراهيم الجراري، إن الغرفة الاقتصادية ورجال الأعمال والاقتصاديين يدينون التدخل التركي السافر في الشأن الليبي، منبها من أن التدخل العسكري يقوض فرص التفاوض والحل السياسي، ويعيق التنمية الاقتصادية في ليبيا، وفق قوله.

وأضاف الجراري: “وزير الدفاع التركي قال إنه سيعين حاكم عسكري تركي على طرابلس”، متابعا: “بريمر العراق الثاني في ليبيا!”

ودعا رئيس الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية، جميع النشطاء والعمال والطلبة والمؤسسات الإعلامية إلى التظاهر، في جميع ميادين ليبيا، ضد التدخل العسكري التركي، مثمنا موقف دول الجوار العربية “مصر وتونس والجزائر” ومجلسي النواب المصرى واليونانى من أشقائهم الليبيين، بحسب قوله، كما ثمّن جهود قائد الجيش خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح.

ووصف الجرارى مخرجات اجتماع الجامعة العربية الأخير بأنها “ضعيفة وناقصة”، لافتا إلى أن الجلسة الطارئة انعقدت، بناء على طلب مصر، بخصوص التدخل التركى فى ليبيا، مستنكرا عدم ذكر تركيا بالتحديد فى البيان الختامى، متسائلا عن الدول المعرقلة.

وألقى الجراري باللوم على مجلس النواب الليبى، الذى لم يعقد جلسة واحدة فى هذه الظروف الراهنة والتدخل التركى فى ليبيا، وفق ما ذكر.