العباني يدعو الجيش لفتح باب الجهاد دفاعا عن ليبيا

دعا عضو مجلس النواب علي العباني القيادة العامة للقوات المسلحة إلى إعلان حالة الحرب وفتح باب الجهاد دفاعا على ليبيا.

وقال العباني في تدوينة له بموقع “فيسبوك” “نظرا لعدم تجاوب مجلس النواب مع الأحداث الطارئة والمتسارعة، وخاصة ما قرره مجلس النواب التركي اليوم، وموافقته على التدخل العسكري في ليبيا، على القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، باعتبارها المؤسسة المختصة بالمحافظة على الوطن وحمايته، أن تعلن حالة الحرب وفتح باب الجهاد دفاعا على التراب الليبي، ومنعا للأتراك الأنجاس من تدنيسه، الله أكبر، حي على الجهاد”.