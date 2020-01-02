العقوري: تصويت البرلمان التركي يؤكد أطماع تركيا وحلم العثمانيين

قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الليبي يوسف العقوري، إنه على المجتمع الدولي أن يتحمل مسئوليته، عن أي غزو أو انتهاك للسيادة الليبية، وأن يكون له موقف من ارسال تركيا قوات اجنبية الى ليبيا

وأضاف العقوري في تصريح لـ “بوابة إفريقيا الإخبارية”، أن تصويت البرلمان التركي على مذكرة تفويض رئاسية لإرسال قوات إلى ليبيا، لدعم حكومة الوفاق التى لم تحصل على ثقة البرلمان الليبي لم يكن مفاجئا.

وتابع العقوري: “كنا نتوقع ما حدث اليوم، ولم يكن مفاجئا، وهذه اطماع تركيا سواء كانت أطماعا مادية أو حلم العثمانيين في العودة إلى استعمار الوطن العربي بالكامل”

ووصف العقوري قرار مجلس النواب التركي بالتعسفي قائلا ” المجتمع الدولي هو من يتحمل المسئولية، فهو من فرض علينا حكومة الوفاق التى استدعت التدخل التركي، وهي حكومة غير شرعية والبرلمان الليبي لايعترف بهذه الحكومة ولم تأخذ الثقة منه”

وعن اجتماعه اليوم مع وزير الخارجية بالحكومة المؤقتة عبدالهادي الحويج، أوضح العقوري، أن الاجتماع أتى للتنسيق بين لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب ووزارة الخارجية بالحكومة المؤقتة.