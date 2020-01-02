اخبار ليبيا الان

المؤيد لدخول القوات التركية..”محمد بويصير”..يدعو المشير حفتر قبول وقف إطلاق النار والانسحاب

تم النشر منذُ 11 ساعة
تعليقات
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا24
قال المحلل السياسي محمد بويصير – المؤيد لدخول قوات تركية إلى ليبيا – إن على القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر إعلان قبول غير مشروط بوقف إطلاق النار والانسحاب إلى مواقعه فى الشرق”.

وتابع بويصير عبر حسابه على “فسبوك” بعد أن حذر منذ أيام كل رافض لتركيا ولجلب قواتها إلى ليبيا بـ “الجحيم” :”أنا أنصحه بذلك فالمصريون استمعوا لنصيحة واشنطن ولن يعبروا حدودهم غربا، لا جوا ولا برا ولا بحرا والإماراتيون مستعدون فقط لتوفير حياة كريمه لمن يريد الانتقال لأبوظبي”.

وأضاف المحلل السياسي :”أما الروس فقد فتح الباب أمامهم لمشاريع كبرى فى ليبيا، يعلن عنها قريبا ، وبعد انتهاء زيارات مقررة إلى موسكو”.

ويواصل بويصير :”أنا أنصحه بحسن نية فالمشروع قد انتهى إلى الأبد ، و محاولة الاستمرار فيه لن تكون إلا انتحارا ، ونحن لا نريد لأحد ذلك”.

وختم المحلل السياسي والمستشار السياسي السابق للمشير حفتر منشوره قائلًا:”من فضلكم اصحوا من السكرة”.

وكان المحلل السياسي محمد بويصير قال الأحد :”إن العملية التركية في ليبيا تمثل بالنسبة للأتراك “عملية تاريخية“.

وأضاف بويصير عبر حسابه الشخصي على “فيسبوك”العملية تعتبر عودة الى ليبيا التى أخرجتهم منها إيطاليا منذ مائة عام تقريبا عندما كانوا ضعافا ويسمون “رجل أوروبا المريض”.

وتابع :”هم يعودون إليها اليوم ، لمسح إهانة معاهدة “أوشى” بعد أن استعادوا عافيتهم ، وامتلكوا قوة عسكرية تساوى القوة الإيطالية ثلاث مرات ومستعدون لإهانتها على شواطيء ليبيا إن اختارت ذلك وهذا سر انزعاج الطليان”.

ويواصل بويصير :”أعتقد أن اسم العملية سيكون له بعد تاريخي لذلك لا يتصور عاقل أن يكون حدود تدخلهم هو إرسال مقاتلين سوريين ، بل جيش عصرى يثير الذعر فى جيوش أوروبية وتعتمد عليه أمريكا ، وقوة بحرية تعتبر الأقوى فى البحر الأبيض ، من خلفها صناعة متقدمة واقتصاد يمثل أربع أضعاف اقتصاد أكبر دولة عربية”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24

عن مصدر الخبر

اخبار ليبيا 24

اخبار ليبيا 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • حفتر والمسماري وكل القادة العسكريين هم عمر المختار ،،،،نحن لأ نستسلم ننتصر او نستشهد ،،، والله لن نخون ولن نرضى الدلة الله اكبر ،، نحن لها والله
    والله اردوغان دوة و بس قولا ديرها بالله ديرها

    رد

    • يا محمد يا احميده الغالي أسمع راهي اللعبه كبيره أكبر من حجم المسماري والمشير صفر وأكبر حتى من مصر الجامعه العربيه القوميه العربيه إنتهت بنهاية صدام حسين توا يا خوي محمد فيه دوله اسلاميه قويه جدا جدا وممكن هم الأتراك يرجعوا لنا قوتنا الإسلاميه على أيديهم لأننا داما ندعوا في صلاة الفجر أن يعيد الله لنا هيبتنا وقوتنا وعظمتنا التاريخيه هل تتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ستدخلون روما أو ستفتحون روما . انظر لماذا الطليان منزعجين من هذه المعاهدة اما عن حفتر وزبانيته قد إنتهى إلى الأبد يا احميده الغالي الموضوع راهو كبير كبير يبي دماغ كبير لاستيعابه.

      رد

      • الطرابلسي….
        غير صلى الفجر فى الجامع وادعى حتى شروق الشمس ….!!
        ياطرابلسي الباين عليك عمرك ماقريت التاريخ الليبين ولا التاريخ العربي
        ولاعمرك ما سمعت بحاجة
        إسمها حكومة الباب العالى
        وكيف كانت تجبي على جدك
        الضريبة الإجبارية حتى النخله والزيتونه والعنز إللى مربيها جدك ويشرب فى حليبها من العازه والفقر….فكيف لا أن تكون
        منبهرا وفى غاية الإعجاب بمن كان يدوس بقدمه على
        بطن جدك….ربما ابهرتك اسطنبول واسواقها ونواديها الليلية والدعارة
        هذا كل ما فى ( إدماغك )
        لذا عليك بالدعاء ومتنساش
        تتوضى صح…[email protected]

  • والله يابويصير طلعت محلل سياسي
    (فشينك )وقد تأكد بأنك ( تحفه ) على رأى المصريين …!! كان فى اعتقادى زى ما بيقولوا المصرين
    ( إبن الوز عوام ) ولكن هذا المثل لاينطبق على إبن المرحوم إطلاقا فشتان بين رجل سياسي محنك فى السلك الدوبلماسي ورجل محترم والكل يشهد له وبين إبنه ( محمد )
    لذا خالف ذلك وينطبق عليه المثل
    البطن أتجيب ( صباغ ودباغ ) وهذه هى حقيقتك ياسياسي ( الغفله )

    رد

  • الطرابلسي….
    غير صلى الفجر فى الجامع وادعى حتى شروق الشمس ….!!
    ياطرابلسي الباين عليك عمرك ماقريت التاريخ الليبين ولا التاريخ العربي
    ولاعمرك ما سمعت بحاجة
    إسمها حكومة الباب العالى
    وكيف كانت تجبي على جدك
    الضريبة الإجبارية حتى النخله والزيتونه والعنز إللى مربيها جدك ويشرب فى حليبها من العازه والفقر….فكيف لا أن تكون
    منبهرا وفى غاية الإعجاب بمن كان يدوس بقدمه على
    بطن جدك….ربما ابهرتك اسطنبول واسواقها ونواديها الليلية والدعارة
    هذا كل ما فى ( إدماغك )
    لذا عليك بالدعاء ومتنساش
    تتوضى صح…[email protected]

    رد

  • في كليلة ودمنة التي ترجمها ابن المقفع إلى العربية نجد قصة عن نزاع دار بين البوم والغربان، و قد أظهرت القصة أن الغربان أكثر ذكاء من البوم، في حين تمّ وصف البوم على لسان الغراب بأنه: “أقبح الطير منظراً، وأسوؤها خلقاً، وأقلها عقلاً، وأشدها غضباً وأبعدها من كل رحمة، مع عماها وما بها من العشا بالنهار، وأشد من ذلك وأقبح أمورها سفهها وسوء أخلاقها.”

    رد

  • يا خرووووووووووووووووووووووووووف
    تركيا امرت اتباعها بالهروب الى مصراته
    معنى ذلك انها تأكدت من سقوط طرابلس فى ايدى الجيش الليبي يا خروووووووووف

    رد

  • ستأتي مصر وروسيا وفرنسا لتضرب تركيا في ليبيا سيجعلون ليبيا أرضا لصراعاتهم الدولية ، والخاسر الوحيد هو المواطن الليبي والأجيال القادمة

    رد

  • هل اتاك حديث الترك؟!
    يا اتراك يا اتراك
    جيتو مع حكومة الهفاك
    تو تشوفو كيف يصير
    مع الليبي في الساحة جاك
    شنو اللي بيديره فيك
    تعرف وين اترجم fuck
    منقول من صاحبه
    ههههههههه

    رد