منظمة حقوقية: التدخل العسكري الخارجي عملاً إجرامياً يستوجب ملاحقة مدبّريه

أكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، رفضها وجود أي قوة أجنبية في ليبيا، واصفة تواجد قوات أجنبية بأنه انتهاك فاضح لسيادة واستقلال ليبيا وسلامة أراضيها، وانتهاك صارخ لقرارات مجلس الأمن بشأن حظر التسليح على ليبيا، وخرق فاضح لميثاق الأمم المتحدة، وللقانون الدولي.

وقالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، في بيان تلقت “بوابة إفريقيا الإخبارية” نسخة منه، مساء الخميس، إن أي تدخل عسكري خارجي في الشؤون الداخلية لليبيا، يعد عملاً إجرامياً يستوجب ملاحقة مدبّريه، لما تتسبب فيه هذه التدخلات العنيفة من مآسي ومعاناة إنسانية ضحيتها الأولى الأطفال والنساء والمدنيون الأبرياء، فضلاً عن التهجير والتشريد والتخريب والتدمير.

وطالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، مجلس الأمن الدولي، بالتدخل العاجل لوقف جميع أشكال التدخل الخارجي العسكري والسياسي في ليبيا، وكبح التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية لليبيا، وضمان الوقف الفعلي لخروقات حظر التسليح على ليبيا وضمان احترام سيادة ليبيا وسلامة أراضيها وأمنها واستقرارها، والحيلولة دونما تكرار السيناريو السوري من جديد في ليبيا.

ونددت اللجنة بالتدخل الخارجي في الشؤون الداخلية لليبيا، مطالبة الدول التي تتدخل في ليبيا بالكف عن انتهاك السيادة الوطنية لليبيا، وكبح جماح أطماعها في ثروات الشعب الليبي، وتكريس مبدأ حق الشعوب في العيش بسلام واحترام سيادة الدول ووحدة وسلامة أراضيها وأمنها واستقرارها .

كما استنكرت استمرار خروقات حظر التسليح المفروض على ليبيا، والتي تنسف مساعي وجهود تحقيق السلام والاستقرار والسلم ومكافحة الإرهاب في ليبيا.