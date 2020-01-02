مديرية أمن أجدابيا تعلن رفع درجة التأهب القصوى

أدانت مديرية أمن أجدابيا، موافقة البرلمان التركي على إرسال قوات لدعم حكومة الوفاق ضد الجيش الوطني الليبي.

ووصفت المديرية في بيان لها موافقة تركيا، بأنه بمثابة “الغزو العصملي” لليبيا، وتطاول أردوغان على سيادة ليبيا، بعد أن طلبت منه حكومة الوفاق إرسال قوات تركية إلى طرابلس.

وأعلنت مديرية أمن أجدابيا، رفع درجة التأهب والاستعداد إلى الدرجات القصوى بمختلف مكونات المديريه من أقسام ومراكز ومكاتب ووحدات لحين إشعار آخر.

ودعت المديرية في بيانها، الاستنفار العام لكل القوة البشرية للمديرية، وإنزالها إلى الشارع، خلال اليومين القادمين، للتأكيد على جاهزية المديرية، لتنفيذ أي عمليات أمنية شرطية وحتى عسكرية.

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