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عائشة القذافي تطالب الليبيين بالتصدي للغزو التركي للأراضي الليبية

تم النشر منذُ 9 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – طالبت عائشة القذافي ابنة العقيد الراحل معمر القذافي الخميس بالتصدي لما وصفته بـ”تدنيس أحذية الأتراك” لتراب ليبيا بعد موافقة البرلمان التركي على غزو جنوده للأراضي الليبية.

عائشة القذافي أضافت في تصريح لقناة الجماهيرية اطلعت عليه المرصد :” عندما تدنس أحذية الأتراك تراب وطني الذي ارتوى بدماء شهدائنا ، اذا لم يكن بينكم من يصد هذا العدوان اتركوا الساحة إلى حرائر ليبيا وأنا في مقدمتهم ، هلها ونهار غابوا الأعذار”.

يشار إلى أن البرلمان التركي قد وافق الخميس 2 يناير 2020 على غزو قواته للأراضي الليبية بطلب من حكومة الوفاق التي يرأسها فائز السراج.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليقات

  • نعم أنها الحقيقة ، فالعديدْ من حرائر ليبيا أفضلْ ألفْ مرة من هؤلاء أشباه الرجالْ أمثالْ خالد المشرى وباشاغا والشاطر وأبوزعكوك والسويحلى والعرادى وصوان المنتمين لحزب الإخوان الإيرانى الماسونى العالمى ، الذين يسعونَ الى جلبْ الغزاة للأرض الوطن ، فى سبيل بقائهم على الكرسى ، حتى يتعفنْ الكرسى من الغازات الصادرة منهم ، وربما يفد الكرسى ذاتهِ ويتكلم من ريحتهمْ النتنة… عاشت ليبيا والمجد والخلود لحرائرها الشريفات ، والخزى والعار واللعنة على أشباه الرجال

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  • كل الليبيين يعرفوا جيدا ان من يقتل ضد أعداء الإسلام الأتراك الحقراء فهو شهيد شهيد شهيد وبإذن الله سيقاتل معنا جنود لم نروها ويعذب الله أعداء الإسلام المنافقين الذين يدعون بالاسلام ،. ومارميت إذ رميت ولكن الله رمى،،
    تحية للشرفاء من ليبيين احرار ومن العرب الصادقين والخزي والعار لي حكومة النفاق المجرمة مثل سيالة وباشا اغاء واىسراح وغيرهم من الانذال الخونى

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