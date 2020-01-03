مستبشرًا بالقوات التركية..عسكري من مصراتة يواصل تهديد ترهونة وبن وليد وصبراتة وصرمان والأصابعة

أخبار ليبيا24

يواصل آمر سلاح المدفعية بما يعرف قوات مصراتة التابعة لحكومة الوفاق المدعو فرج مصطفى اخليل في تهديد ترهونة وبن وليد وصبراتة وصرمان و الأصابعة.

وقال اخليل عبر حسابه على “فيسبوك”:”رسالة أخيرة إلى ترهونة وبن وليد وصبراتة وصرمان و الأصابعة، للأسف أزف الوقت ولا نملك لكم إلا صبرا جميلا وبالله المستعان”.

وتابع آمر سلاح المدفعية :”من يملك سيارة عسكرية عليه أن يبيعها من الآن ومن يملك حتى مسدس “تركي غير حي” عليه بيعه فغير مسموح لكم إلا بسكاكين الخضار فقط من يبقى من المطلوبين منكم حيا مكانه السجن”.

ويواصل اخليل :”بالنسبة لترهونة وبن وليد إنا لله وإنا اليه راجعون وربي يعوضكم خير إن شاء الله، كل الذي يحدث الآن عبت منكم ومن يشفع لكم مكانه بجانبكم في التراب.

ووصف آمر المدفعية القوات المسلحة والقوات المساندة لها بأنهم أبناء قبائل الرعاع الهمج وأنهم استعانوا فيها بالمرتزقة بما يزيد عن 1500 مرتزق روسي و 500 مرتزق مصري 1000 مرتزق سوداني من حرمة العدل والمساواة وما يزيد عن 600 تشادي ٠

وبرر اخليل التدخل التركي في ليبيا قائلا :”حايا دخلت الاتفاقية مع الدولة المسلمة التركية حيز التنفيد وصادق البرلمان التركي علي التدخل للجيش التركي

وختم منشوره قائلا :”اللعبة سياسيا انتهت لصالح بركان الغضب ميدانيا ستشاهدون بأنفسكم بقدرة الله عز وجل”.

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