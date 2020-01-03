سقوط قذائف صاروخية على مطار معيتيقة بالعاصمة طرابلس

اكد شهود عيان ومصادر محلية سقوط قذائف صاروخية على مطار معيتيقة الدولي وسط العاصمة طرابلس
تعليق
-
أيها المتمرد أسير تشاد سوف تنتهي في لمحة عندما يأتي المقاتلين التركيين ليقوموا بدورهم الوطني الاسلامي في دحر العدوان على طرابلس بعد فشل عمليتنا القوية بركان الغضب ولا حول ولا قوة الا بالله ، والغزو التركي غزو اسلامي فيه مصالح المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات سينتصر الإسلام السياسي واستخدام الدين للسيطرة والسلطة العثمانية المجيدة وستكون ليبيا وطرابلس خاصة أرضا لهم وعاصمة للدولة العثمانية
أضف تعليقـك