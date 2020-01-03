اللواء مادي: إذا لم تعتبروا مطالبة حكومة دولة من جيش أجنبي إحتلال أرضها خيانة فعلى عقولكم السلام

ليبيا – علق آمر المنطقة العسكرية الغربية بالقيادة العامة اللواء إدريس مادي الخميس على موافقة البرلمان التركي على غزو جنوده للأراضي الليبية .

اللواء مادي قال في تصريح لصحيفة المرصد :” الخيانة لا تبرر .. قد نعذر المغرر بهم والمعاندين والذين اختلفنا معهم في قتالنا معهم ولكن اليوم المعيار في قياس الوطنية فلم يحدث في التاريخ منذ غزو فرسان القديس يوحنا أن طلبت حكومة دولة من جيوش أجنبية إحتلال بلادها لتبقى في الحكم” في إشارة منه إلى حكومة الوفاق.

وأكد آمر المنطقة العسكرية الغربية بالقيادة العامة على أن الطلب من الأجانب احتلال البلاد من أجل السلطة خيانة كبيرة، مضيفاً :” فإن لم تكن هذه خيانة فعلا فعلى عقولكم السلام.

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