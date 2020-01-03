ألطون: اتفاقيتنا مع الوفاق تهدف لحماية ثروات تركيا

صرّح رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، فخر الدين ألطون، إن بلاده ستعمل على بذل الجهود لأجل الحفاظ على الأمن في ليبيا وشرقي البحر المتوسط.

وأضاف ألطون في تصريحه: “نحن كتركيا، سنواصل الحفاظ على الأمن والسلام في ليبيا وشرقي البحر المتوسط، وسنُفشل ألاعيب أولئك الذين يحاولون استغلال المنطقة من جانب واحد”. على حدّ وصفه.

وتابع رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، في سلسلة تغريدات على تويتر، إن الاتفاقية الموقعة مع حكومة الوفاق، تهدف إلى إيقاف سرقة الثروات الطبيعية لتركيا.

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