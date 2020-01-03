البرلمان: نحذر الشعب التركي من مغامرات أردوغان الأرعن وحزبه الإرهابي

حذر مجلس النواب الليبي، الشعب التركي، مما وصفها بـ المغامرات غير المحسوبة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ، مطالبًا إياهم بعدم إرسال أبنائهم من العسكريين للانضمام إلى تيار الإخوان في ليبيا.

وقال مجلس النواب، في بيان له مساء الخميس، إن “أعضاء مجلس النواب الليبي يدعون كافة الليبيين للوقوف صفا واحدا ضد الغزو التركي الهمجي لليبيا بتواطؤ الخونة والعملاء، وقد راقبوا التدخل السافر لتنظيم ما يسمى بالإخوان المسلمين العالمي بقيادة أردوغان، الحالم بعودة أمجاد الامبراطورية العثمانية، التي لم تورث شعوب المسلمين إلا التخلف والتشرذم، وقد سلمت ليبيا للمستعمر الايطالي بموجب اتفاقية لوزان سنة 1912”.

وتابع البيان: “نحذر الشعب التركي الصديق من مغامرات هذا الأرعن وحزبه الإرهابي من مغبة إرسال أبنائهم من الجيش التركي للانحياز لتيار الإخوان المسلمين في ليبيا، والذي صنفه مجلس النواب الليبي ضمن التيارات الإرهابية لما اقترفه من جرائم إنسانية ضد أبناء الشعب الليبي بالتآمر مع دول أجنبية، وسيطرة المجموعات المسلحة على سلطة الأمر الواقع في العاصمة، والتي لم تنل الثقة من مجلس النواب السلطة التشريعية الوحيدة ويعتبر المجلس الرئاسي منتهي وفق الاتفاق السياسي المفروض من المجتمع الدولي الذي نحمله مسؤولية ما يسفك من دماء بسبب استمرار اعترافه به وقد انتهت مدته وفق الاتفاق السياسي”.

ورحّب المجلس بخطوات أحزاب المعارضة التركية التي اصطفت إلى جانب شعبها ضد مغامرات أردوغان والاستهانة بدماء أبنائهم.