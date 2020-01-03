بلديات تعلن عن مظاهرات اليوم رفضًا للتدخل التركي في ليبيا

أدانت كل من بلدية جالو وشحات، موافقة البرلمان التركي على إرسال قوات لدعم حكومة الوفاق ضد الجيش الوطني الليبي، واصفين الخطوة التركية بانتهاك سيادة الدولة الليبية.

وطالبت بلدية جالو كل الشعب الليبي، للوقوف مع القوات المسلحة الليبية، ضد المجموعات الإرهابية والمسلحة، المتواجدة في طرابلس.

ودعت البلديتان، إلى مظاهرة رافضة للتدخل التركي في ليبيا، اليوم الجمعة في ساحات المدن، لإعلان الرفض التام دخول القوات التركية في ليبيا.

وأعلن المجلس البلدي وأعيان قبائل في صرمان، الخروج اليوم الجمعة في مظاهرة استنكارية لقرار التدخل العسكري التركي بطلب من حكومة الوفاق.

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