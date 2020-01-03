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بلديات تعلن عن مظاهرات اليوم رفضًا للتدخل التركي في ليبيا

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أدانت كل من بلدية جالو وشحات، موافقة البرلمان التركي على إرسال قوات لدعم حكومة الوفاق ضد الجيش الوطني الليبي، واصفين الخطوة التركية بانتهاك سيادة الدولة الليبية.

وطالبت بلدية جالو كل الشعب الليبي، للوقوف مع القوات المسلحة الليبية، ضد المجموعات الإرهابية والمسلحة، المتواجدة في طرابلس.

ودعت البلديتان، إلى مظاهرة رافضة للتدخل التركي في ليبيا، اليوم الجمعة في ساحات المدن، لإعلان الرفض التام دخول القوات التركية في ليبيا.

وأعلن المجلس البلدي وأعيان قبائل في صرمان، الخروج اليوم الجمعة في مظاهرة استنكارية لقرار التدخل العسكري التركي بطلب من حكومة الوفاق.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • بالعكس سوف تكون يوم الجمعة مظاهرات حاشدة تاييدا القرار في ساحة الشهداء مصراتة الزواية سرت زليتن زلتان غريان أكبر المدن ليبيا العالم يهتم مظاهرات العاصمة المدن كبرى ليس المظاهرات في القرى وبلدات

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