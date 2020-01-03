غارات جوية مكثفة على مواقع جنوب سرت

أعلنت شعبة الاعلام الحربي التابعة للقيادة العامة بالجيش الوطني ان مقاتلات السلاح الجوي بالقوات المُسلحة تشُن فجر اليوم الجمعة 3-1-2020؛ غاراتٍ مكثفة على عدد من المواقع أهمها تمركز للمجموعات المسلحة في كتيبة الساعدي جنوب مدينة سرت.

واضافت الشعبة في بيان صادر عنها استمرار الطلعات الجوية حتى هذه اللحظات.

وقالت الشعبة أن مقاتلات سلاح الجو ينفذون كامل التعليمات على أكمل وجه بعد رصد دقيق ومراقبة لكل المواقع المُستهدفة، وتم تحقيق كل المهام الموكلة إليهم بدقةٍ عالية.

وأضافت الشعبة إن أي تجمع أو تحرك مشبوهٍ سيكون هدفاً مشروعاً لمقاتلات السلاح الجوي .

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