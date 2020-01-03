شعبة الإعلام الحربي: الطلعات الجوية مستمرة ولن تتوقف

أعلنت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة، عن ضربات جوية نفذها سلاح الجو على عدة مواقع، منها كتيبة الساعدي جنوب مدينة سرت.

وأوضحت الشعبة في إيجازها للعمليات العسكرية، أن الطلعات الجوية ما زالت مستمرة ولن تتوقف.

وأشارت أن سلاح الجو نفّد طلعاته بعد رصد دقيق ومراقبة لكل المواقع المستهدفة، وأن أي تجمع وأي تحرك مشبوه، سيكون هدفا مشروعا لمقاتلات السلاح الجوي.

من جهة أخرى، أعلنت قوة حماية سرت، مقتل أحد أفراد القوة، نتيجة للضربات الجوية التي نفذها سلاح الجو.

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