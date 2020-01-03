منظمة حقوقية تعرب عن قلقها بعد استعانة الوفاق بـ”مرتزقة”

أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بليبيا، عن قلقها حيال المعلومات التي وصفتها بالخطيرة التي تثبت استخدام “مرتزقة” أجانب للقتال في صفوف قوات حكومة الوفاق في الحرب القائمة بطرابلس، من خلال المشاهد المصوره التي كشف النقاب عنها المرصد السوري لحقوق الإنسان ، وانخراطهم في القتال الدائر في مناطق جنوب وجنوب غرب طرابلس ومحيط المدينة.

وأكدت اللجنة في بيان لها، أن الاستعانة بـ”المرتزقة” والمقاتلين الأجانب للقتال في صفوف أي من أطراف النزاع في حالة الحرب الأهلية والنزاعات المسلحة الداخلية، يمثل جريمة حرب مكتملة الأركان طبقا لما نص عليه القانون الدولي الإنساني، ووفقا لما نصت عليه معاهدة روما التأسيسية للمحكمة الجنائية الدولية.

وطالبت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بليبيا، لجنتي الخبراء والعقوبات الدوليتين الخاصة بليبيا في مجلس الأمن الدولي والمحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق عاجل وشامل وجاد في هذه المعلومات الخطيرة بشأن الاستعانة بالمقاتلين أجانب كـ “مرتزقة” في صفوف قوات حكومة الوفاق، منخرطين بشكل مباشر في النزاع المسلح بطرابلس وضرورة تقديم المسؤولين عن الاستعانة بالمرتزقة للعدالة المحلية والدولية بكونها جريمة حرب مكتملة الأركان، وفقا للقانون الدولي.

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