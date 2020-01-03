مصر تُبلغ أميركا برفضها للتدخل التركي العسكري في ليبيا

أعرب وزير الخارجية المصري سامح شكري لمستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين عن إدانة بلاده للتدخل التركي العسكري في ليبيا.

وجاء ذلك في اتصال هاتفي بحث المسؤولين خلاله تطورات الأوضاع في ليبيا عقب تصويت البرلمان التركي بالأغلبية على إرسال قوات إلى ليبيا بموجب الاتفاقية المبرمة بين تركيا وحكومة الوفاق.

وذكرت وزارة الخارجية المصرية أن شكري أبلغ المسؤول الأمريكي بمخاطر هذا القرار وما يمثله من تهديد لأمن واستقرار ليبيا والمنطقة، وإنذاره بتعقيد الأوضاع في ليبيا.

وخلصت الوزير المصري ومستشار الأمن القومي الأمريكي إلى أهمية مواصلة التباحث بشأن مستجدات أبرز القضايا التي تشهدها المنطقة وفي مقدمتها محاربة الإرهاب.

يشار إلى أن مصر أعربت عن رفضها التام لتمرير البرلمان التركي لمذكرة إرسال قوات إلى ليبيا المقدمة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وصوت البرلمان التركي اليوم الخميس بالأغلبية على قرار التدخل العسكري في ليبيا ضمن جلسة طارئة.

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