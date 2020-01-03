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الأعلى للدولة: نرفض موقف جامعة الدول العربية اتجاه تركيا

تم النشر منذُ 22 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

استهجن المجلس الأعلى للدولة، التصريح الصادر عن أمين عام جامعة الدول العربية، حول موافقة تركيا إرسال قوات إلى طرابلس، واصفا التصريح بـ”المغلوط” المتعلق برفض التدخلات الخارجية في ليبيا، إذ حصرها في التدخلات الخارجية غير العربية.

وأضاف المجلس، بقوله: “إن المخالفات المتكررة للأمانة العامة لنص وروح ميثاق الجامعة العربية، وخروجها عن المهام المناطة بها، ومحاولتها تسيير الأمانة حسب توجهات دولة المقر مصر، وعدم احترامها لسيادة الدول الأعضاء”.

وزعم المجلس الأعلى للدولة، أن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أنها تابعة لوزارة الخارجية المصرية، وأن مقرها في مصر، يؤكد أنها داعمة للمشير خليفة حفتر، الذي وصفه المجلس بـ”المتمرد على الشرعية”.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • All of you are so very diseased Turkish dogs and their savage intelligence agency MIT treat and look upon all of you as toys and little dogs only and only for their own selfishness and evil goals & never to benefit the pure soil of Libya
    We shall see ya diseased and SKULL infested worms
    The great Libyans will never forgive traitors
    Feel the flames from above ya diseased COWARD

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