مجلس الدولة يتهم الجامعة العربية بفقدانها الحيادية و ارتهانها لقرارات مصر

استهجن المجلس الأعلى للدولة، التصريح الصادر عن أمين عام جامعة الدول العربية، حول موافقة تركيا إرسال قوات إلى طرابلس، واصفا التصريح بـ”المغلوط” المتعلق برفض التدخلات الخارجية في ليبيا، إذ حصرها في التدخلات الخارجية غير العربية.

وأضاف المجلس، بقوله: “إن المخالفات المتكررة للأمانة العامة لنص وروح ميثاق الجامعة العربية، وخروجها عن المهام المناطة بها، ومحاولتها تسيير الأمانة حسب توجهات دولة المقر مصر، وعدم احترامها لسيادة الدول الأعضاء”.

وزعم المجلس الأعلى للدولة، أن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أنها تابعة لوزارة الخارجية المصرية، وأن مقرها في مصر، يؤكد أنها داعمة للمشير خليفة حفتر، الذي وصفه المجلس بـ”المتمرد على الشرعية”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية