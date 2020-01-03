اخبار ليبيا الان

مجلس الدولة يتهم الجامعة العربية بفقدانها الحيادية و ارتهانها لقرارات مصر

تم النشر منذُ 5 ساعات
تعليق
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

استهجن المجلس الأعلى للدولة، التصريح الصادر عن أمين عام جامعة الدول العربية، حول موافقة تركيا إرسال قوات إلى طرابلس، واصفا التصريح بـ”المغلوط” المتعلق برفض التدخلات الخارجية في ليبيا، إذ حصرها في التدخلات الخارجية غير العربية.

وأضاف المجلس، بقوله: “إن المخالفات المتكررة للأمانة العامة لنص وروح ميثاق الجامعة العربية، وخروجها عن المهام المناطة بها، ومحاولتها تسيير الأمانة حسب توجهات دولة المقر مصر، وعدم احترامها لسيادة الدول الأعضاء”.

وزعم المجلس الأعلى للدولة، أن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أنها تابعة لوزارة الخارجية المصرية، وأن مقرها في مصر، يؤكد أنها داعمة للمشير خليفة حفتر، الذي وصفه المجلس بـ”المتمرد على الشرعية”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • لم يبقي الا ان تطالب بأن تتبع جامعة الدول العربية اردوغان — افق يا سليل العثمانلى
    هل رأيت دوله مثل مصر تريد السيطرة على ليبيا وهى تدعم قيام جيش وطنى ليبي قوى وموحد
    فأى سيطرة هذه — الدول التى تريد السيطرة على بلد اخر تفتت جيشه وتضعفه بوجود ميلشيات
    الموقف المصرى نزيه ومعه كل الحق فى العمل على استقرار ليبيا

    رد