الرئيس التركي يبحث موعد إرسال قوات إلى ليبيا

مصادر لـ218: أردوغان يجتمع اليوم مع حكومته لبحث الخطوات التنفيذية لإرسال قوات إلى ليبيا
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية
مصادر لـ218: أردوغان يجتمع اليوم مع حكومته لبحث الخطوات التنفيذية لإرسال قوات إلى ليبيا
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية
مصيرهم التجييف سواء كانوا اتراك او مرتزقه. ولن يدفنوا سيتركوا في العراء تحت الشمس لتأكل من اجسادهم الحيوانات و الحشرات. و الليبين اليوم ليسوا ليبيين زمان. و جرب يا لقيط باذن الله يثور عليك جيشك و شعبك ليسحقكك زي ما صار لموسليني يا عرص
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