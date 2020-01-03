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الرئيس التركي يبحث موعد إرسال قوات إلى ليبيا

تم النشر منذُ 19 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

مصادر لـ218: أردوغان يجتمع اليوم مع حكومته لبحث الخطوات التنفيذية لإرسال قوات إلى ليبيا

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • مصيرهم التجييف سواء كانوا اتراك او مرتزقه. ولن يدفنوا سيتركوا في العراء تحت الشمس لتأكل من اجسادهم الحيوانات و الحشرات. و الليبين اليوم ليسوا ليبيين زمان. و جرب يا لقيط باذن الله يثور عليك جيشك و شعبك ليسحقكك زي ما صار لموسليني يا عرص

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